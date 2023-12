Buone notizie a Masullas sul fronte delle attività culturali e, nello specifico, della gestione delle strutture museali. L’amministrazione comunale, infatti, nei giorni scorsi ha ricevuto la conferma di un finanziamento in favore del GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”.

Alla struttura è stato assegnato un contributo di 130.500 euro per l’annualità 2023, direttamente dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. Nello specifico, la somma è divisa in 120mila euro, che andranno a rimborso delle spese per il personale, sostenute e previste per il 2023, e non coperte da altro finanziamento regionale; i rimanenti 10.500 euro, invece, sono un contributo una tantum destinato a mitigare gli effetti dell’aumento dei costi per energia elettrica e gas.

Quello appena ricevuto è il primo finanziamento che la struttura ha ottenuto dalla sua apertura, risalente ormai ad oltre un decennio fa.

«Per noi è una cosa straordinaria – commenta il sindaco Ennio Vacca – dopo 13 anni dall’apertura del Museo riusciamo ad avere un finanziamento per la sua gestione. Vorrei ringraziare il consigliere Alessandro Solinas perché si è fatto portavoce della nostra richiesta e ha sposato la nostra causa».

Il GeoMuseo di Masullas, ormai con continuità, è attivo con iniziative, dedicate a tutte le fasce d’età, e aperture regolari nell’arco dell’anno.

