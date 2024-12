Le maschere di Ottana sbarcano alla Unipol Domus dove domani, in occasione del match tra Cagliari e Atalanta, si esibiranno i Boes e Merdules dell’omonima Associazione insieme a “Sa Filonzana”.

Per l’evento promosso dal Cagliari Calcio in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo, un avvio di gara speciale, con i tifosi che potranno assistere allo spettacolo dedicato al Carnevale ottanese, recentemente inserito nel Registro dei Carnevali storici del Ministero della Cultura.

Un ulteriore tassello per l'Associazione "Boes e Merdules" da decenni impegnata per valorizzare le tradizioni, unendo più generazioni fra trasferte nazionali e internazionali. Nel corso dell’evento, a trionfare i valori dell’accoglienza e del fair play, con la consegna alle squadre di due maschere realizzate dall’artigiano Giampaolo Marras.

Le maschere dei Boes e Merdules e Sa Filonzana (foto Associazione Boes e Merdules)

Per l’iniziativa che accresce il ruolo del Cagliari Calcio come ambasciatore delle cultura isolana, la soddisfazione dei protagonisti che vedono realizzato un sogno cullato da tempo: «È un onore per noi», commenta il vicepresidente dell’associazione Fabrizio Puggioni. «Tempo fa abbiamo proposto alla società di poterci esibire allo stadio e siamo felicissimi si essere stati contattati nei giorni scorsi. Saremo in 22 fra adulti e giovanissimi, pronti a riscaldare l'atmosfera del pre-gara. Una vetrina unica per il nostro paese e le sue maschere, nella casa rossoblù. Ringraziamo il Cagliari Calcio per quest’opportunità».

