L'immagine di Alessandro Manzoni sulla facciata dell'istituto comprensivo di Maracalagonis e Burcei che porta il nome dell'autore dei Promessi sposi.

La firma è dello street artist Manu Invisible e dei suoi collaboratori d’eccezione: gli studenti che partecipano al progetto Pon.

L'opera è stata realizzata all'ingresso della scuola secondaria di via Garibaldi a Maracalagonis. Manu Invisible aveva già collaborato con l'istituto nel 2021, in occasione della creazione di un logo per la scuola.

Per il ritratto di Manzoni gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con il writer cercando di imparare i segreti del mestiere fra pennellate e bombolette spray.

«Un'opera simbolo di ispirazione per i ragazzi, che hanno scoperto la bellezza e la potenza dell'arte come mezzo di espressione e di comunicazione - racconta la dirigente Emanuela Lampis - La sua presenza nella scuola rappresenta una testimonianza tangibile del valore dell'istruzione artistica e della sua capacità di lasciare un'impronta duratura nella vita dei giovani».

