La scuola Artedanza di Maracalagonis ha partecipato alle selezioni italiane della Dance World Cup Competition che si sono tenute a Roma. La scuola, diretta dal maestro Gigi Farci, ha presentato due coreografie nella categoria "children contemporary", ottenendo il primo posto con un punteggio di 91,5, e nella “junior lyrical”, dove si è piazzata al quarto posto con il punteggio di 85,17.

Entrambe le formazioni hanno superato il punteggio di sbarramento di 70 punti per poter accedere alle finali mondiali dal 24 giugno al 2 luglio 2022 a San Sebastian, in Spagna.

“Dopo due anni di restrizioni e limitazioni dovute alla pandemia – dice Gigi Farci – siamo felici di poter riprendere in pieno le nostre attività e dar modo ai giovani interpreti di potersi esprimere e confrontarsi in una manifestazione di livello internazionale come quella in programma in Spagna: c'è un rinnovato entusiasmo: stiamo già preparando questa trasferta”.

