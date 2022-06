Sono in corso a Maracalagonis i festeggiamenti in onore della Madonna d’Itria. Lunedì alle 22, la Madonna sarà portata in processione dalla sua chiesetta alla parrocchia, attraverso le vie Roma e Giovanni XXIII.

Il 7 giugno messe alle 7 e alle 18. Seguirà la processione nelle vie Cagliari, Umberto, Sturzo, Milani, Fermi, Marconi, Colombo, San Basilio, Dante, Coco, Minervini, Fratelli Cervi, Corona, Garibaldi, Manzoni, Dei Mille, Nazionale, Cagliari, Puccini, Roma, Chiesa d'Itria.

Il 14 giugno, l’"ottava” con la recita del rosario e la messa. I festeggiamenti civili iniziano lunedì alle ore 21.30 con una serata musicale con gli Strang e Labertè. Martedì alla stessa ora, spettacolo dal titolo “Karma e Mr Ax”.

Durante le processioni il traffico cittadino sarà regolato da un’ordinanza che vieta la sosta in diverse strade attraversate dalla processione. La chiesetta della Madonna d’Itria si trova nel centro abitato a poca distanza dalla parrocchia. Nei giorni scorsi è stata visitata dal ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini in occasione di una rassegna di costumi sardi.

