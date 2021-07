Cucinare come una volta: il Comune di Mandas e il circolo Acli organizzano i laboratori sui buoni sapori della tradizione culinaria. Si chiama “I sapori di una volta” il progetto rivolto in particolare agli anziani del paese attraverso un percorso gastronomico rievocano la memoria storica di Mandas e della Trexenta, soprattutto per quanto riguarda la cucina e i prodotti gastronomici.

Nei locali dell’ex Montegranatico, di recente restaurati dall’amministrazione comunale, sino a venerdì 16 luglio si tengono i laboratori del gusto che rappresentano anche un momento di associazione, animazione e confronto dei comportamenti alimentari di una volta. Numerose le iniziative in programma.

"Nella giornata di venerdì prepareremo i malloreddus e i maccaroni de busa secondo le tradizionali e autentiche ricette – dice Rosy Dessi, presidente Acli –, inoltre avremo ospite una partecipante della Basilicata che ci insegnerà a preparare le orecchiette”. Obiettivi dell’iniziativa: stimolazione cognitiva e sensoriale, rispetto delle regole di convivenza, socializzazione.

Domenica invece nel centro storico si terrà la rassegna “Sa dia a s’antiga” promossa dall’amministrazione comunale di Mandas in collaborazione con la Pro loco, le Acli, il Cif, il Comitato Sant’Antonio, i Sentieri Ducali e l’associazione La Fenice. L’iniziativa è dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni locali, sia nel campo dell’artigianato che della gastronomia.

