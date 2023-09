Nasce la Fondazione Treno storico della Sardegna per dare nuovo slancio al turismo culturale l egato alla mobilità sostenibile e al valore dei treni antichi.

Il Consiglio regionale ha approvato la proposta fatta dall’amministrazione comunale di Mandas per l’istituzione della Fondazione che coinvolge i Comuni sede dello storico treno della Sardegna. La richiesta dei sindaci e dell’Arst è stata accolta dal presidente della Regione Christian Solinas e dall’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

Lo scorso 6 aprile, proprio nel paese dell’alta Trexenta, c’è stata la firma del Patto dei sindaci per il Treno storico della Sardegna. Il 19 aprile, dopo il confronto con i rappresentanti delle amministrazioni locali e con la dirigenza Arst, è stata presentata la proposta progettuale. Tappe propedeutiche all’approvazione della norma che di fatto dà il via all’istituzione della Fondazione.

«Stiamo scrivendo un’importante pagina di storia – dice il sindaco di Mandas Umberto Oppus –, nasce così una nuova alleanza di promozione storico-turistica del territorio».

Coinvolti nel progetto i Comuni di Mandas, Meana Sardo, Sorgono, Macomer, Elini, Bosa, Aritzo, Isili, Sassari, Calangianus, Nulvi, Bortigiadas, Laerru, Osilo, Luras, Belvì, Tempio, Martis, Laconi, Nurallao, Arzara, Lanusei e l’Anci Sardegna.

Sono diverse le prerogative della neonata Fondazione: impegnarsi affinché venga riconosciuto un ruolo fondamentale agli enti locali; la firma di un accordo tra i sindaci per chiedere alla Regione il passaggio ai Comuni di Stazioni, cantoniere e terreni ex ferrovie non funzionali all’esercizio per un Progetto integrato di valorizzazione del patrimonio ferroviario; la discussione sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinati alla valorizzazione delle linee storiche.

«Sono stati stanziati 62 milioni di euro – continua Oppus – è nostra intenzione chiedere alla Regione che si impegni a sollecitare il Governo nazionale per ottenere gli altri 160 milioni di euro funzionali alla sistemazione di tutte le linee».

© Riproduzione riservata