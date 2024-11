Consegnato a Pietro Senaldi, nella chiesa di Sant'Antonio a Mandas, il Premio Lawrence 2024 per il giornalismo. Il condirettore di Libero – opinionista in vari programmi televisivi in onda su Rai, Mediaset, La7 e Sky – ha partecipato nel centro dell’alta Trexenta alla serata conclusiva del sedicesimo Festival della letteratura di viaggio Lawrence, quest’anno dedicato alle radici e all’identità.

La manifestazione è ormai diventata una tappa fondamentale per gli appassionati di cultura e letteratura, da diversi anni il suo obiettivo – sempre colto nel segno – è promuovere il turismo lento sui binari del tempo e della storia. Senaldi ha ricevuto il premio dal presidente del Consorzio della Costa Smeralda, Renzo Persico.

Il Festival Internazionale della letteratura di viaggio D.H. Lawrence si svolge ogni anno nell'ex convento di San Francesco a Mandas ed è dedicato al celebre scrittore inglese che visse a cavallo tra l'800 e il '900 e che fu anche poeta, saggista e pittore. David Herbert Lawrence, autore del noto romanzo “L'amante di Lady Chatterley”, nel 1921 descriveva il viaggio nell’Isola a bordo del Trenino Verde nel libro “Mare e Sardegna”: a distanza di tanto tempo nel paese del Ducato si celebra il suo ricordo con una rassegna culturale alla quale partecipano ogni anno autori emergenti e affermati del panorama letterario internazionale.

