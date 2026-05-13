Dopo il successo del primo incontro, a Sorso entra nel vivo la rassegna “Il Maggio dei Libri 2026”. Il secondo appuntamento in calendario, previsto per sabato 16 maggio alle ore 18, renderà omaggio a una delle figure più iconiche della letteratura mondiale: Grazia Deledda.

L’evento, intitolato “Donne da Nobel”, si svolgerà nella suggestiva cornice della rinnovata piazza Marginesu. Non si tratterà di una semplice presentazione, ma di un vero e proprio concerto letterario che fonderà parole e musica per celebrare la grandezza della scrittrice sarda, unica donna italiana a essere stata insignita del prestigioso Premio Nobel per la Letteratura.

La serata vedrà protagonista la saggista e critica letteraria Neria De Giovanni, curatrice dei testi e voce narrante, che guiderà il pubblico attraverso un percorso di approfondimento sulla figura deleddiana. Ad arricchire l’atmosfera saranno le note di Elisa Ceravola, che accompagnerà il racconto con le note del suo flauto traverso.

L'evento, promosso dall’Amministrazione comunale di Sorso, è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Salvatore Farina”, la cooperativa Comes e si inserisce nel quadro delle manifestazioni di "Primavera in Romangia" e "Sorso in Fiore".

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