Il Carnevale estivo turritano sempre più vicino a quello di Viareggio, un legame tra arte e cultura costruito negli ultimi anni, grazie all’iniziativa della Pro Loco locale con il Comune di Porto Torres che sostiene l’evento.

La collaborazione tra l’associazione, l’ente comunale e la Fondazione di Viareggio ha consentito di organizzare il primo laboratorio di cartapesta con il maestro Giacomo Marsili, oltre alla partecipazione di Alessandro Vanni, che arrivano direttamente dal noto Carnevale di Viareggio. Il corso si terrà nelle giornate del 15,16 e 17 maggio, presso il capannone del Consorzio industriale provinciale, in via Vivaldi.

Un’esperienza formativa e professionale per dare forma alla creatività, imparare i segreti della cartapesta e per trascorrere dei momenti di divertimento pensando al prossimo evento culturale e di spettacolo.

Il laboratorio (info 340 4063815) partirà non appena verranno raccolte le iscrizioni. L’idea era nata lo scorso febbraio, quando una delegazione di amministratori si era recata a Viareggio dove era stata accolta presso la Fondazione all’interno della Cittadella del Carnevale, dove aveva incontrato il direttivo e la presidente Maria Lina Marcucci.

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