Domani mattina, con appuntamento alle 10, viene inaugurata ufficialmente la XXII edizione della Mostra del Libro edito in Sardegna, con la presenza delle autorità locali e di una rappresentanza della Regione. La mostra si svolgerà a Macomer, tra le ex caserme Mura, la biblioteca comunale, l'antica casa Attene, il cinema Costantino e nella ex Alas, ma con appendici negli altri paesi dell’Unione Comuni Marghine fino al 17 novembre. Ospiti della prima giornata sono Vanni Oddera, Nadia Canu, Barbara Vargiu, Angela Tibullo, Andrea Garau, Nando Mura e Simonetta Uccheddu. La giornata si chiuderà con lo spettacolo “Benvenuto in…” della compagnia Cada Die Teatro, previsto alle 21 al Teatro Costantino. La giornata comincerà alle 10 con l’inaugurazione degli stand espositivi nel Padiglione Tamuli del Centro Servizi Culturali di Macomer, a cui farà seguito, nel Padiglione Filigosa, il discorso di benvenuto e l’apertura ufficiale della manifestazione con le autorità locali e i rappresentanti della Regione.

Alle 11 si proseguirà con l’incontro “Quando l’Isola diventa un ponte di storie”, un confronto sul rapporto tra cultura e editoria in Sardegna e nel Mediterraneo. Interverranno l’archeologa Nadia Canu, che racconterà come l’archeologia abbia ispirato il fumetto con protagonisti i Giganti di Monti Prama realizzato per “Topolino” da Bruno Enna e Luca Usai, e Barbara Vargiu, direttrice artistica de Le Ragazze Terribili, che esplorerà l’Isola dal punto di vista musicale. In contemporanea, al Padiglione Tamuli, ci sarà la presentazione del progetto “Scacco Matto”, a cura dei ragazzi coinvolti nel progetto scolastico del Consiglio comunale dei ragazzi. La mattinata si chiuderà con la presentazione del libro “Il fondo.

La Forza di volontà di Pasquale Cicciù” di e con Angela Tibullo in dialogo con Remo Barbaro. Sempre nell’ambito della manifestazione, questo stesso libro verrà presentato alle 18 nell’Auditorium comunale di Silanus. Nel pomeriggio nel Padiglione Filigosa, alle 16 spazio ad Andrea Garau con il suo libro “111 primati e curiosità della Sardegna” (Nor), a cui seguirà, alle 17, la presentazione dei libri “Quando il Cagliari vinse lo scudetto e la Juve tentò di rapire Gigi Riva”, con Nando Mura, e “La mia maglia numero 11” . Modererà l’incontro Giorgio Ariu. C'è quindi grande attesa non solo a Macomer, ma in tutto il Marghine.

