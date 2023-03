Omaggio e riconoscimento a Giovanni Cucca, studioso originario di Macomer, autore di numerose pubblicazioni sulla storia del territorio, con documenti inediti, aneddoti e anche curiosità, dai primi insediamenti umani fino al secondo dopoguerra, attraversando secoli di storia.

Una giornata importante, poiché per rendere omaggio a Giovanni Cucca, ormai 95enne (il padre è stato sindaco della cittadina), è stato convocato, in riunione straordinaria, il consiglio comunale. Il sindaco Antonio Succu ha consegnato nelle mani del figlio dello scrittore (Antonello Cucca) una targa, per il lavoro svolto dallo studioso, quale ricercatore e studioso che ha valorizzato e divulgato la storia di Macomer e il suo patrimonio documentario.

Giovanni Cucca, ex funzionario della Regione, ha infatti raccontato la cittadina e il territorio, attraversando secoli di storia, fino ad arrivare ai tempi nostri. Alla manifestazione hanno partecipato il figlio, il fratello, la sorella, nipoti, parenti e tanti amici, rappresentanze politiche e culturali del territorio, quindi una rappresentanza delle scuole superiori di Macomer. Lo scrittore era collegato via web dalla sua casa di Cagliari.

Il sindaco Antonio Succu ha conferito allo studioso e scrittore il titolo di professore. «Rendiamo merito - ha detto il sindaco - ad un uomo che ha reso un servizio unico e non trascurabile per la nostra comunità». Caterina Bittichesu ha ricostruito l'opera: «Giovanni Cucca ha svolto un lavoro di grande spessore scientifico e didattico». L'assessore alla cultura, Gianfranco Congiu, ha aggiunto: «Il lavoro di Cucca suscita delle emozioni. Non dobbiamo disperdere questa preziosa documentazione, che conserva la vera storia della nostra cittadina e del territorio».

Giovanni Cucca, in diretta web, si è mostrato commosso per questo riconoscimento: «Appena posso vengo a Macomer per incontrare e ringraziare da vicino l'intera cittadinanza».

