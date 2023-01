Dodici autori, provenienti anche dalla penisola, tra cui Giovanni Impastato, ma tanta la partecipazione, soprattutto degli istituti scolastici, con i piccoli alunni e i giovani studenti, con le varie attività di laboratorio, agli incontri con gli autori ed altro.

Si è conclusa la quarta edizione del progetto letterario "#iostoconilibri- leggi che ti passa" che è stata quindi un successo. Importante la partecipazione degli autori, ma interessanti e molto seguiti i laboratori e gli incontri con gli scrittori, riservati agli studenti degli istituti scolastici del territorio e la belle presenza di pubblico durante la presentazione delle novità letterarie e alle iniziative collaterali.

Una iniziativa della Pro Loco, in collaborazione con la cooperativa Esedra, l'associazione culturale Maart e la libreria Emmepi. Un progetto ideato con lo scopo di favorire e stimolare l'abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale per tutte le età. le iniziative sono mirate a far avvicinare tanta gente, i ragazzi in particolare, alla lettura e alla scoperta del mondo dei libri.

Le manifestazioni si sono svolte in gran parte al Maart Intermodale, vicino alle due stazioni ferroviarie, ma anche nell’antica casa Attene, nel centro storico.

