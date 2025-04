Ci sono figure che non passano. Restano, come radici profonde, sotto la superficie delle cose e pronte a riaffiorare quando il tempo e i luoghi le reclamano. Enrico Berlinguer è una di queste: uomo, politico, intellettuale, ma soprattutto coscienza collettiva. A Cagliari, da oggi, nella suggestiva cornice della Passeggiata Coperta e della Galleria dello Sperone del Bastione Saint Remy, apre “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”: una mostra che altro non è se non un viaggio necessario nella storia della seconda metà del Novecento italiano. A quarant’anni dalla morte del segretario del Pci, il capoluogo sardo ospita la mostra che lo racconta. Stamattina, ad aprire le danze le voci del coro del teatro lirico di Cagliari con L’Inno di Mameli, Procurade ‘e Moderare e Bella Ciao. E proprio questa è stata cantata una seconda volta insieme ai presenti tra emozioni e applausi.

La mostra su Enrico Berlinguer alla Passeggiata Coperta di Cagliari (foto Melis)

Qui, a Cagliari, tra materiali d’archivio, immagini, suoni, parole, prende così forma il ritratto complesso e autentico di un uomo capace di attraversare il tempo con sobrietà e coerenza. Berlinguer è presentato in tutte le sue dimensioni: il privato e il pubblico, il dirigente che si fermava davanti ai picchetti degli operai, il segretario che parlava ai giovani con rispetto, il leader che, pur nei giorni più difficili, sapeva farsi ascoltare da milioni di italiani senza mai urlare.

«Tutto quello che avviene in Sardegna ci provoca grande gioia e grande emozione perché questa è stata la terra dove papà è nato, dove è cresciuto, dove ha scelto la sua militanza politica, dove ha fatto la sua prima tessera ancora in clandestinità del partito comunista italiano e perché è la terra che ha sempre avuto nel cuore», ha detto Bianca Berlinguer visibilmente emozionata.

C’è appunto in questa mostra il legame profondo con la Sardegna, ma anche il suo respiro internazionale. Ma soprattutto c’è il suo lascito, politico e morale, più attuale che mai in un’epoca di disillusione e rumore. E sono tanti oggi presenti all’inaugurazione: istituzioni, politici, uomini e donne che hanno vissuto gli anni di Enrico Berlinguer, ma anche tanti giovani, nati anni dopo la sua morte, ma che guardano al suo insegnamento e che in questo trovano terreno fertile per guardare al futuro con la voglia di un mondo migliore e per tutti.

Tore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer (foto Melis)

«Una mostra che serve per riflettere, soprattutto sull’oggi», ha aggiunto il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. E in effetti l’itinerario offerto da questa esposizione si presenta come un’occasione per rileggere il presente attraverso il pensiero lungo di Berlinguer. «Era un appassionato della vita e voleva che la vita fosse migliore per chi non stava bene. Il suo messaggio era, ed è, quello di non perdere la speranza e mettere in campo la buona politica».

La mostra, ideata dall’associazione Enrico Berlinguer e promossa per la Sardegna dalla Fondazione Berlinguer, con la collaborazione della Fondazione Gramsci, del Cespe, della Fondazione di Sardegna, della Cineteca Sarda e numerosi partner istituzionali, è già stata accolta con successo a Roma, Bologna e Sassari. Ora approda a Cagliari, in un luogo che non è casuale: proprio il Bastione Saint Remy fu, nel gennaio del 1984, pochi mesi prima della sua morte, il teatro di uno degli ultimi, memorabili comizi del segretario.

«Ha un solido impianto scientifico, non propagandistico», ha evidenziato Tore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer. «Ringraziamo Regione e Comune per averla voluta con forza: è un’iniziativa che parla a tutti».

Una sezione centrale dell’esposizione è dedicata al progetto “Enrico Berlinguer. Alla scoperta dell’uomo e del pensiero”, un lavoro corale realizzato da studentesse e studenti di tredici istituti superiori di diverse regioni italiane. Un ponte generazionale, un dialogo tra passato e futuro che dà corpo e voce a ciò che Berlinguer rappresentava – e dovrebbe rappresentare ancora oggi – per le nuove generazioni.

La mostra su Enrico Berlinguer alla Passeggiata Coperta di Cagliari (foto Melis)

«L’attenzione ai giovani, alle donne, all’ecologia, alla pace – ha sottolineato l’assessora Maria Francesca Chiappe – fanno di Berlinguer un precursore. Parlava già di futurologia, con lucidità e passione civile». Mentre Andrea Dettori, capo di gabinetto dell’assessorato regionale alla Cultura, ha voluto ricordare che Enrico Berlinguer «non ha mai usato la politica per sé, ma ha messo la vita al servizio della politica. E per questo è, e resta, un riferimento etico».

