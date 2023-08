I Comuni del Parteolla sosterranno anche quest’anno i progetti per la valorizzazione della lingua sarda. La Giunta dell’Unione ha dato il via libera all’unanimità all’avvio delle procedure per l’attuazione dei programmi finanziati con la legge nazionale 482 per la tutela delle minoranze linguistiche.

Un progetto di ampio respiro che coinvolge sei comuni: Dolianova, Donori, Soleminis, Serdiana, Barrali e Settimo San Pietro. Lo scorso anno l’Unione ha ottenuto un finanziamento di 145mila euro per azioni di politica linguistica che ha permesso di attivare alcuni sportelli linguistici comunali.

Tra le attività svolte, corsi di sardo, ricerche sociolinguistiche e animazione culturale. L’obiettivo è confermare l’impegno finanziario per promuovere in chiave moderna l’uso della lingua sarda, idioma che può essere utilizzato in qualsiasi contesto economico e sociale evitando di confinarlo solo nell’ambito delle tradizioni popolari e del folklore.

