Luci accese, suoni, arte, emozioni e cultura per animare il centro storico di Sassari e accogliere così cittadini, turisti e passanti.

È l’iniziativa ideata dall’associazione ccn Centro Cavour per «vivere e animare il cuore pulsante della nostra Sassari» nel mese di Natale.

Sassari, insomma, ha già acceso le sue luci (a basso consumo energetico), anche in via Cavour: l’associazione parla di interventi «non impattanti ma capaci di catturare orecchio e sguardo».

Per l’intero mese di dicembre c’è un programma di mostre, musica, arti e interventi che renderanno “unico” il passeggio in via Cavour. Allestimenti ed esposizioni a sfondo storico-culturale e artistico ispirate alla Sardegna, suggestive coreografie e concerti.

«Come cittadini, primi e principali fruitori, custodi e destinatari della cosa pubblica e degli spazi urbani, vogliamo che Sassari arrivi a migliorare ulteriormente il suo aspetto proponendosi agli occhi della sua gente e di chi la scopre nel modo migliore possibile. Bella. Sicura. Vivibile. Accogliente. Attraente», afferma il presidente dell’associazione Gavino Macciociu, che parla di eventi «mirati, sostenibili e rispettosi delle regole e delle norme, da realizzare in una sorta di museo a cielo aperto».

Anche i residenti sono stati chiamati a mettere gli androni delle loro case o i loro locali commerciali a disposizione delle iniziative. Coinvolti gli studenti con concorsi ad hoc ed esibizioni.

L’iniziativa è cominciata il 2 dicembre e andrà avanti per tutto il mese, a breve verrà reso noto l’intero programma degli eventi in calendario.

