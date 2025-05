Doppio concerto curato dal “Canepa” di Sassari. Per I Mercoledì del Conservatorio il 28 maggio si esibirà in Sala Sassu alle 19 il pianista Roberto Piana con i suoi allievi Lorenzo Vinci, Gianmichele Milia, Miriam Saba, Fabio Arru e Alessandro Sechi. Proporranno un omaggio al grande compositore ungherese Franz Liszt.

Venerdì 30 maggio alle 20.30 l'appuntamento è al Teatro Comunale di Sassari con l’Orchestra sinfonica del Canepa, composta da circa 50 elementi, per la maggior parte allievi dell’istituto. Si esibirà il solista che ha vinto l’audizione indetta dal conservatorio: l’arpista Matteo Ierardi.

La serata si aprirà con l’esecuzione di Nimrod, IX Variazione delle Enigma Variations op. 36 di Edward Elgar. A seguire il Concerto in mi bemolle di Reinhold Glière. Chiuderà il programma la Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 19 di Carl Maria von Weber.

Il concerto sarà dedicato alla memoria del violoncellista Francesco Abis, ex allievo del “Canepa” e scomparso nei giorni scorsi ad appena 40 anni.

© Riproduzione riservata