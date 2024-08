Mentre Nuoro si prepara ai festeggiamenti del Redentore, sull’arenile di Platamona l’artista Nicola Urru si rende protagonista di una nuova opera d’arte sulla sabbia che rende omaggio alla propria città natale, riproducendo la statua del Cristo sul Monte Ortobene.

Per Urru, nuorese da tempo residente a Sassari, un’idea maturata da tempo, riflettendo sul legame di fede e tradizione che lega i barbaricini alla festa. Diversi gli apprezzamenti sui social, l’opera è divenuta in poche ore virale fra Facebook e Instagram.

«Pur vivendo lontano da Nuoro - racconta Urru - non ho mai perso il legame con casa, tornandoci spesso per ritrovare amici e parenti. Ho voluto fare un dono alla città e a tutti gli emigrati che vivono lontani, l’opera rappresenta ciò che per noi significano la festa del Redentore e la statua sull'Ortobene».

Aggiunge Urru: «Il lavoro è stato impegnativo, con un’intera giornata trascorsa a modellare la sabbia, per creare una statua lunga 20 metri e larga 10. Ho cercato di riprodurre fedelmente i tratti dell’originale, apprezzata in tutto il mondo per la sua unicità».

«I commenti positivi giunti da tutta la Sardegna e non solo sono un’emozione pura, che mi ripaga dell’impegno speso in questa nobile causa», conclude.

