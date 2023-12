Tra i materiali utilizzati a metà del Novecento quando l'artigianato artistico sardo faceva scuola in tutt'Italia c'è sicuramente il legno.Cassepanche, sedie, tavoli e altri mobili diventarono pezzi pregiati d'arredo di case e ville. Sabato dalle 10 alle 13 il Padiglione Tavolara di Sassari ospita il laboratorio tenuto dall'artigiano di Gavoi Domenico Cugusi.

Il Maestro gavoese farà conoscere i vari tipi di legno insieme agli strumenti per disegnare le figure e per scavare il materiale e rifinire le varie lavorazioni. Nel laboratorio di intaglio del legno verranno anche svelate le operazioni più sconosciute della professione dell’intagliatore come la conoscenza delle tecniche di incisione, dei comportamenti del legno sottoposto a taglio, della concentrazione del professionista e soprattutto del maneggiare i pochissimi attrezzi necessari e dei materiali utilizzati.

L’appuntamento di sabato è la seconda dedicata al Natale, dopo quella sulla lavorazione sulla pelle, cui seguirà quella dedicata alla ceramica, inserite all’interno dell’ampia attività del “Salone delle Botteghe”, la cui riapertura è stata possibile grazie al finanziamento del Comune di Sassari.

«Questi eventi non solo ci permettono di condividere e far conoscere le abilità dei nostri Maestri – afferma Marco Rau, Presidente di Confartigianato Sassari - ma anche di connettere la cultura artigiana con la comunità, educando le persone sul valore e sull'unicità dei prodotti fatti a mano e ad arte».

