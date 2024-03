Con la riapertura degli sportelli linguistici riprendono nel Parteolla e Basso Campidano le attività del programma “Tulis”, finanziato dalla Regione per la tutela della lingua sarda. Sei i comuni coinvolti nell’iniziativa: Dolianova, Serdiana, Soleminis, Donori, Barrali e Settimo San Pietro. L’importo complessivo stanziato dall’assessorato regionale della Cultura è di 81mila euro.

Il programma Tulis, oltre all’attivazione degli sportelli linguistici, prevede attività di formazione per la conoscenza del sardo rivolta ai cittadini e al personale dei comuni, iniziative culturali di promozione linguistica e la realizzazione di una segnaletica bilingue (indicazioni stradali e insegne) e il recupero dei toponimi della tradizione.

Definiti gli orari settimanali di apertura al pubblico degli sportelli linguistici: lunedì a Donori (uffici comunali dalle 9 alle 13.30) e Barrali (in Municipio dalle 14.30 alle 18.30); martedì a Settimo San Pietro (in Biblioteca dalle 9/12.30); giovedì a Dolianova (in Biblioteca dalle 9/13); venerdì a Serdiana (in Municipio dalle 9/13) e Soleminis (Casa Spada-Corda dalle 14/17 e 18/19). Per informazioni si può contattare l’Ufficio della Lingua Sarda al numero 3440627203 o, via mail, all’indirizzo linguasardaunionepbc@gmail.com.

