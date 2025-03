Dal 17 al 22 marzo la cittadina del Parteolla ospita il primo festival di lingua e letteratura sarda organizzato dall’associazione “Atobius” in collaborazione con lo sportello linguistico del Comune. In programma incontri, presentazioni di libri e attività di animazione per i bambini.

Tutti gli eventi avranno inizio alle 18.30 nell’aula consiliare di Piazza Amendola.

Ad aprire la rassegna sarà Gianni Loy, ex docente di diritto del lavoro dell’Università di Cagliari che lunedì prossimo presenterà il libro “Eva e Petra”, una rievocazione dell’eccidio di Buggerru del 1904 attraverso lo sguardo di due bambine. Martedì 18 marzo spazio alla poesia con la partecipazione della poetessa Anna Cristina Serra, vincitrice del Premio Ozieri e autrice di numerosi lavori teatrali e radiofonici in lingua sarda.

Il 19 marzo Natascia Muscas e Lisandru Garau presenteranno il libro “Unu pipiu malu e aterus contus” mentre il giorno successivo l’archeologo Nicola Dessì racconterà la civiltà nuragica ai più giovani. Venerdì 21 marzo Giuseppe Corongiu presenterà il suo romanzo “S’intelligèntzia de Elias”, un thriller fantascientifico ambientato nella Sardegna del futuro dominata dall’intelligenza artificiale.

Chiusura sabato 22 marzo con una tavola rotonda sull’uso del sardo e la politica linguistica regionale in programma nel centro Su Tziri Tziri alle 18.30.

