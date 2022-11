In Consiglio regionale via libera all'unanimità alla legge sul linguaggio dei segni da parte dell'Assemblea sarda. "L'approvazione all'unanimità del Testo unificato Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (Lis) e della lingua dei segni italiana tattile (List) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione è un passo significativo verso la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio", commenta il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

"Un testo particolarmente atteso - ha detto Pais - che contribuirà a creare una società più accessibile dal punto di vista comunicativo nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni, nella comunità e nei servizi pubblici".

Ai lavori del Consiglio regionale di questa mattina ha assistito una delegazione dell'Ente Nazionale Sordi che è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio regionale.

