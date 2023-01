Una crime story ironica e irriverente made in Sardegna. Si intitola “Lime” ed è il nuovo volume a fumetti dell'autore algherese Joachim Tilloca. Verrà presentato in anteprima nazionale a di:segni, il festival algherese dedicato al mondo del fumetto e ai suoi mille intrecci.

Tre le tappe organizzate dalla associazione “Alghero Fumetto” (fondata e diretta da Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi e Elia Cossu): il 4 febbraio ad Alghero (alle 18.30, Sala conferenze di Lo Quarter, in collaborazione con Libreria Cyrano e Fondazione Alghero); il 16 febbraio a Sassari (alle 18, in collaborazione con la Libreria Azuni e la Biblioteca Universitaria); il 18 febbraio a Cagliari alle 19, in collaborazione con Libreria Ubik di via Sonnino che ospita l'incontro.

Come spiega la quarta di copertina del fumetto, si tratta di un’avventura vorticosa che, pagina dopo pagina, accompagna il lettore in «un universo futuribile, distopico, affascinante quanto ostile, popolato da personaggi svogliati, cialtroni, che discutono con il loro creatore, una disegnatrice di fumetti, del destino che lei ha loro assegnato. Un meccanismo circolare che pone domande con leggerezza e stile, caratterizzato da una verve e un’ironia che fanno pensare al migliore Pazienza e Zerocalcare».

