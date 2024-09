Nata sei anni fa su iniziativa dei tifosi dell'associazione Memoria Storica Torresina, è davvero una Biblioteca Popolare dello Sport perché ha la sede in via Turritana, vicinissima al Duomo, è aperta a tutti e mette a disposizione gratuitamente ben 1.200 libri di tutte o quasi le discipline sportive, tra manuali, almanacchi, romanzi e biografie.

Aperta 15 ore a settimana grazie ai volontari, la Biblioteca Popolare dello Sport ha inoltre una proficua collaborazione con le scuole di San Donato, che tra Primaria e Media partecipano con ben 8 classi ai laboratori di lettura, ma dal prossimo anno scolastico saranno molte di più perché anche alcune classi di altri plessi scolastici hanno chiesto di prendere parte all'iniziativa.

Non solo, nel locale di via Turritana 78 è possibile prendere in prestito un pallone di calcio o uno di basket (con relativo canestro) per giocare in piazza Duomo. "Riceviamo in dono dalle società e da privati anche abbigliamento sportivo - spiega Andrea Sini, uno dei soci- e chi ha necessità di un paio di scarpette, di un giubbotto o di un paio di pantaloncini li può ritirare gratuitamente. Solo l'anno scorso abbiamo distribuito un migliaio di capi".

La Biblioteca Popolare dello Sport organizza anche rassegne letterarie. Quella che parte stasera alle 19 nel cortile della scuola di San Donato si intitola "Colpi di testa". Il giornalista Giuseppe Pastore presenterà il libro "Il Milan col sole in tasca-Gli anni 1986-1994". Il 26 settembre incontro con il giornalista Michele Padovano, il 30 con Gianfelice Facchetti, attore e regista figlio dell'indimenticabile Giacinto. Chiusura il 10 ottobre con Giancarlo Alessandrelli, lo storico vice del portiere Dino Zoff.

