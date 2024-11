Un grande riconoscimento per la letteratura di genere firmata dagli autori isolani: il collettivo Elias Mandreu si è aggiudicato ieri il Premio dei Lettori – Premio Città di Lignano Sabbiadoro del Premio Giorgio Scerbanenco con il romanzo giallo “Mantene s’odiu – Ricordati di odiare” edito da Piemme.

Dietro la sigla Elias Mandreu ci sono Eugenio Annicchiarico (funzionario regionale) e i fratelli Mauro (giudice, presidente del Tribunale di Nuoro) e Andrea Pusceddu, ingegnere della Remosa di Cagliari. Un momento importante per i tre autori portati al successo dalla casa nuorese Il Maestrale (che continua a dimostrarsi un’ottima fucina di talenti) con due ottimi romanzi (il loro esordio superò le 10mila copie) e con questo titolo passati all’editrice milanese del gruppo Mondadori. Il riconoscimento verrà assegnato ufficialmente lunedì prossimo, 2 dicembre, a Milano nella meravigliosa Casa Manzoni dall’assessore alla cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Lo stesso giorno verrà annunciato il vincitore assoluto (o la vincitrice) del Premio Giorgio Scerbanenco tra la cinquina finalista composta da Cinzia Bomoll con “Il sangue non mente” (Ponte alle Grazie), Carlo Calabrò, con la “Meccanica di un addio” Marsilio, Jacopo De Michelis che firma “La montagna nel lago” (pubblicato da Giunti), Paolo Roversi con “Una morte onorevole” (Mondadori) e Orso Tosco autore de “L’ultimo pinguino delle Langhe” per Rizzoli. “Mantene s’odiu” è un meccanismo narrativo perfetto in cui presente e passato della scena criminale isolana legata alla stagione dei sequestri si fondono.

