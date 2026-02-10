Nei giorni scorsi il Museo Archeologico Domu Nosta (MADN) ha ospitato un appuntamento letterario di grande richiamo: la presentazione del nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi, “Il nido del corvo”, che ha coinvolto appassionati di letteratura e lettori di ogni età in una serata intensa e partecipata. L’incontro, promosso dalla cooperativa Sa Domu Nosta in collaborazione con il Comune di Senorbì, ha confermato ancora una volta il ruolo del Museo non solo come spazio espositivo, ma come vero e proprio polo culturale vivace e inclusivo, capace di fondere il patrimonio archeologico con la passione per i libri. La partecipazione è stata numerosa, segno tangibile di un legame sempre più forte tra il territorio e la lettura.

Il MADN di Senorbì da anni integra alle sue attività archeologiche anche iniziative culturali ed editoriali. Iniziative come questa si inseriscono in un percorso di promozione della lettura che di recente ha visto alternarsi, tra gli altri, incontri con autori quali Paola Carta, con la presentazione del libro “Frontiere visibili e invisibili”, dove si riflette sulle barriere sociali e culturali. Particolarmente apprezzati sono stati i laboratori didattici dedicati a Pinocchio, capaci di coinvolgere bambini e adulti in momenti di condivisione, creatività e riflessione. Tra gli appuntamenti più significativi ispirati al burattino di Collodi che hanno concluso in bellezza il 2025, va ricordato il terzo incontro del progetto “Nel cerchio di Pinocchio” che ha visto protagonista Roberto Brughitta con la sua “Trilogia di Pinocchio”, un racconto che ha saputo andare oltre la fiaba per interrogare il presente e il valore delle scelte di vita. L’iniziativa, realizzata insieme all’Avis di Senorbì e alla Cartolibreria Grammar di Marco Serra, è stata arricchita dalle riflessioni di Pierluigi Montalbano sull’importanza della donazione di sangue e midollo osseo.

