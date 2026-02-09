«Si è compiuto il tempo. Un'era lunga novantatré anni si dissolve nell'eterno, e il mio pianto diventa preghiera».

La famiglia annuncia così, sui social, la morte a Milano dell'attore di teatro Giancarlo Dettori, nato a Cagliari il 5 aprile 1932.

«Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova - scrive il figlio Carlo -. Papà, hai varcato la soglia della luce: ora sei con la tua Franchina (la moglie Franca Nuti, anche lei attrice) nel luogo dove l'amore non conosce separazione».

