Un altro prestigioso risultato per l’Istituto Comprensivo di Li Punti che si conferma campione del Rally Matematico Transalpino, un confronto fra classi, dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica che si svolge in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera romanda.

A organizzarlo è l’Associazione Rally Matematico Transalpino, un'associazione culturale il cui obiettivo è promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi.

La classe quarta D della Scuola Primaria di Li Punti (Via Era) si è aggiudicata la coppa di prima classificata per il secondo anno consecutivo. Quest’anno hanno partecipato ben 154 classi suddivise in sei categorie, provenienti dal Nord Sardegna, 18 classi sono arrivate in finale (tre per ogni categoria).

La Dirigente, la dottoressa Laura Neri si è dichiarata molto soddisfatta del risultato, «che porta il nostro istituto ad esser l’unico in città a conquistarsi il primo posto nella classifica e sottolinea che investire nello sviluppo del pensiero logico-matematico rappresenta una sfida concreta finalizzata a maturare spirito critico, competenze sociali e di problem solving indispensabili per il futuro delle nuove generazioni».

Infatti da anni numerosi sono i progetti e i percorsi formativi che coinvolgono in maniera attiva e produttiva alunni delle varie età e insegnanti dei tre ordini scolastici.

La Scuola è da anni centro organizzatore e sede per i Campionati Internazionali di Matematica in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, Quest’anno in occasione della trentesima edizione si sono registrati ben 250 iscritti, di cui 60 provenienti dal nostro Istituto.

Da qualche anno anche le classi quarte e quinte della Scuola Primaria partecipano ai Campionati Junior di Matematica dell’Università Bocconi. Quest’anno ben 130 alunni si sono sfidati nella risoluzione di quesiti matematici e quattro giovanissimi “campioni” sono volati alle finali a Milano, raggiungendo buoni obiettivi.

