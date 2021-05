Da ex caserma dei Carabinieri a rifugio dei pellegrini. O meglio: “posada”, piccola struttura ricettiva dove ospitare coloro che percorrono il Cammino minerario di Santa Barbara.

È questa la nuova veste del caseggiato che, a Nebida, frazione costiera di Iglesias, è stato per anni sede della stazione dell'Arma. Venerdì sera la posada ha accolto i primi ospiti: Fabrizio Ardito, giornalista-scrittore e grande appassionato nonché divulgatore dei Cammini europei, e il fotografo Natalino Russo. I due hanno iniziato da Iglesias il percorso che si snoda lungo un itinerario di 550 chilometri, nel Sulcis Iglesiente Guspinese.

Il Comune, dopo la chiusura della Stazione, ha deciso di concedere l'immobile in comodato d'uso alla Fondazione del Cammino minerario, che in breve tempo ha realizzato gli interventi necessari per renderlo fruibile. La posada verrà affidata in gestione agli operatori locali, attraverso un bando in procinto di essere pubblicato.

