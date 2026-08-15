Un ballu tundu fiolinesu e una danza maori, un canto a tenore e una danza brasiliana “Bumba-meu boi”. Il 36° Figulinas Festival ha proposto uno spettacolare confronto tra le tradizioni sarde e quelle dei gruppi provenienti da Centro e Sud America, Oceania e Isola di Taiwan. Soltanto alla prima serata, quella di giovedì all'Anfiteatro Comunale, erano presenti duemila spettatori per il viaggio intorno al mondo proposto dal festival internazionale del folklore organizzato dall'associazione Figulinas insieme al Comune di Florinas.

Cinque i gruppi stranieri: la Compañía de Danza Acuarela Boliviana, il gruppo Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka Maori Cultural Group – Aotearoa, arrivati dalla Nuova Zelanda con ben 26 elementi, il gruppo brasiliano Boi Brilho da Ilha, la pluripremiata compagnia Fei Yang Folk Dance Group proveniente dal Taiwan e il Ballet Folklorico Internacional de Occidente, ensemble fondato a Guadalajara, nel Messico occidentale.

Per la Sardegna sono intervenuti Gruppo Folk Figulinas, Gruppo Folk Atzara, Gruppo Folk Proloco di Gavoi, Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio di Ozieri e Tenore San Gavino di Oniferi. La seconda serata ha proposto Florinas in Festa - La Festa dell’Amicizia, un momento fortemente voluto dall’associazione organizzatrice, il quale ha permesso di conoscere al meglio la cultura di ogni paese ospite e di condividere, in un contesto meno formale, l’essenza delle tradizioni isolane, rafforzando in questo modo, i valori di identità, diversità, pace e rispetto tra i popoli, pilastri di questa manifestazione in linea con gli obbiettivi del Cioff, organizzazione internazionale che dal 2005 ha inserito il Figulinas nel suo circuito. L’evento, condotto da Giuliano Marongiu con lo spettacolo “Incantos”, ha avuto grande successo coinvolgendo il pubblico e i gruppi ospiti in un continuo e genuino interscambio culturale.

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