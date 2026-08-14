Zahi Hawass arriva in Costa Smeralda: il celebre egittologo sarà protagonista il 19 agosto nella Spiaggetta Sottopiazza di Porto Cervo di Porto Cervo Libri (ore 19.30).

L’incontro, che fa parte del programma degli eventi culturali del Consorzio Costa Smeralda e che verrà moderato da Stefania Sofra, interprete, egittologa e storica, nonché collaboratrice di Hawass, partirà dal volume “L’uomo con il cappello”, pubblicato da FAS Editore, e permetterà all’archeologo egiziano di accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’antico Egitto.

Nel suo libro Hawass ripercorre il suo straordinario percorso umano e professionale, dagli studi tra l’Egitto e gli Stati Uniti alle più prestigiose cariche ricoperte nel suo Paese, dalle scoperte che hanno fatto il giro del mondo agli incontri con capi di Stato, attori, scienziati e regnanti.

La settimana proseguirà a Cala del Faro, dove il 21 agosto (alle 19.30) Lirio Abbate, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta italiani, presenterà il libro “I diari del boss” (Rizzoli Editore) in dialogo con Giuseppe Scarpa, unico redattore sardo del quotidiano La Repubblica; modera l’incontro Davide Mosca.

Lo stesso giorno (ma alle 19,45), presso la Chiesa Stella Maris di Porto Cervo, si terrà, invece, il Concerto d’organo del Maestro Stefano Melis Sechi, promosso dall’Associazione Mare Nostrum insieme alla Parrocchia Stella Maris.

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