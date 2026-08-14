Una serie di corsi intensivi per formare nuove maestranze per il cinema in Sardegna. È l’obiettivo della Giunta regionale che ha approvato il progetto Filmas con un investimento di centomila euro.

Lo svolgimento dei corsi sarà affidato al Centro servizi culturali della Società Umanitaria di Cagliari con il coinvolgimento della Fondazione Film Commission. L’esigenza è quella di coprire la carenza strutturale di figure ad alta specializzazione richieste dalle produzioni cinematografiche sul territorio.

«Il cinema è un mezzo fondamentale di espressione artistica, comunicazione e volano di crescita culturale, sociale ed economica – ha affermato l’assessora alla Cultura Ilaria Portas – negli ultimi anni la Sardegna ha registrato una crescente presenza di produzioni audiovisive. Tuttavia, la contestuale carenza strutturale di diverse figure professionali altamente specializzate costringe spesso le produzioni a reperire tali profili al di fuori della Sardegna. Il progetto nasce proprio per colmare questo divario».

I workshop si rivolgono a chi ha già conoscenze, competenze o esperienze nei settori del cinema, dell’audiovisivo, della televisione, della sartoria, della moda e delle professioni creative. «L'iniziativa – si legge in una nota - è volta a perfezionare profili già formati che necessitano di una specializzazione di livello superiore per risultare immediatamente spendibili nei set e nelle produzioni».

(Unioneonline/A.D.)

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