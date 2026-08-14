Gavoi ha ospitato la 12^ Finale del Poetry Slam Sardegna. Il palco all'aperto è stato allestito all’Hotel Sa Valasa di fronte al panorama mozzafiato del Lago di Gusana. La finale è stata organizzata dal Coordinamento del Poetry Slam Sardegna come conclusione di un campionato vario, appassionante e combattuto al quale hanno partecipato numerose nuove voci della poesia performativa sarda. A ascoltare, sostenere e valutare i 14 poeti in gara erano presenti oltre 200 spettatori.

Ad aggiudicarsi il dodicesimo Bronzetto d'Oro della poesia performativa sarda e designato a rappresentare la Sardegna alle Finali Italiane della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) che si terranno a Trento il 25 e 26 settembre, è stato l'ovoddese Enzo Liborio Vacca che dopo una agguerrita battaglia di versi ha sconfitto il sassarese Roberto Demontis.

A condurre e animare l'evento nelle vesti di M.C. (maestra di cerimonia) la spumeggiante Valentina Loche, con l'apporto del veterano Giovanni Salis come notaio di gara e del batterista Alberto Ferreri per gli stacchetti musicali.

A impreziosire la finalissima ha contribuito la presenza degli ospiti speciali Su Cuncordu Gavoesu per un omaggio alla realtà del canto a tenore come principale veicolo riconosciuto della poesia sarda e la Brigata Stirner (Roberto Belli e Arnaldo Pontis) per i “sacrifice” (le poesie iniziali di apertura che servono a testare la giuria popolare).

Gli altri finalisti in gara erano: Elena Malfi, Frantziscu Cambiganu, Hjarta, Isa Gramai, Letizia Mulas, Luca Sedda, Maria Daniela Carta, Moreno Murgia, Roberto Nieddu, Sandra Paddeu, Steve Kieninger, T.Y.F.Y.A.

Il Premio della Critica invece è stato assegnato a Moreno Murgia da Dolianova.

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