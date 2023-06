Un’estate all’Orto botanico, non solo per ammirare uno dei polmoni verdi più suggestivi di Cagliari, ma anche per vivere gli eventi culturali che saranno organizzarti all’interno, dai concerti ai racconti e le tradizioni.

Si parte mercoledì 21 giugno, alle 21, con le note dell’arpista Raoul Moretti, che con “BotanicArp” accompagnerà le immagini pensate e proposte da Gianluca Iiriti: attraverso questa singolare comunione, i presenti saranno guidati attraverso l’inedita realtà notturna dell’Orto, scoprendone gli aspetti meno conosciuti. Sarà possibile prenotarsi su Whatsapp al 3456898789.

Due giorni dopo, dalle 17.30, toccherà invece alla scrittrice ed antropologa Claudia Zedda, che con “Erbe magiche di San Giovanni. I simboli e miti del ciclo del solstizio d’estate”, illustrerà i riti legati al fuoco, all’acqua e alle erbe, concludendo la serata con la preparazione di “s’acua de is fragus”, la tradizionale acqua dei profumi. Anche in questo caso, necessaria la prenotazione: via mail con ortobotanico@unica.it, o al 3334903039.

«L’Orto Botanico», spiega la direttrice Annalena Cogoni, «si apre alla cittadinanza con nuove iniziative per permettere ai cittadini e alla cittadine, alle famiglie e ai bambini di scoprire questo ambiente. È un modo per salutare insieme l’inizio dell’estate, ma anche», prosegue, «per divulgare le conoscenze scientifiche in modo più piacevole, attraverso l’arte, la musica e le immagini. Nelle prossime settimane, incastonate in queste manifestazioni, ci saranno anche due presentazioni di libri, mentre in autunno celebreremo l’Anno Calviniano con altre iniziative, dedicate anche alla madre dello scrittore, Eva Mameli, che fu direttrice dell’Orto».

