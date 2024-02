Una conferma all'unanimità nella carica di direttore artistico. E non poteva essere altrimenti perché Alberto Gazale ha saputo dare idee nuove e impulso alla stagione lirico-concertistica dell'ente Marialisa De Carolis. Il baritono e regista sassarese guiderà l'ente ancora per due anni.

Tutte le nuove produzioni della stagione recentemente conclusa sono state realizzate a Sassari dal de Carolis, tra i più importanti successi di questo nuovo corso c’è stata certamente “La lirica in piazza”, con il “Pagliacci” di Leoncavallo, progetto cardine della direzione artistica di Gazale, accolto in maniera entusiastica da pubblico e critica. L’evento seguito anche dai media televisivi nazionali ha portato in piazza d’Italia oltre tremila persone.

Alberto Gazale si è dichiarato «onorato di questa confermata fiducia accordata dal teatro di Sassari e felice che il mio impegno, in questo primo anno di attività, abbia portato a compimento gli obiettivi che mi ero prefissato nel mio mandato, che ora si apre a nuovi importanti sfide».

