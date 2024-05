Diciassette allievi e cinque docenti dell’ensemble di chitarre del Liceo Musicale Azuni hanno rappresentato l’Italia al “Gitarzenekari Fesztival” di Budapest.

La partecipazione al prestigioso festival chitarristico è avvenuta grazie al gemellaggio degli studenti azuniani con i loro colleghi di due scuole della capitale ungherese, la Fischer Annie Zeneiskola di Budapest e la Dunakaniar Zeneiskola con sedi nei quartieri di Szentendre e Budakalasz.

L’ensemble ha eseguito un repertorio con brani di Vivaldi, Maschera, Mascagni, Morricone e una composizione del professor Stefano Macciocu, uno dei docenti di chitarra del liceo musicale che hanno accompagnato gli studenti in Ungheria. Gli altri docenti: Danilo Leggieri, Stefano Marrosu, Calogero Sportato e Luigi Vedele.

Gli studenti del corso di chitarra, iscritti dalla prima fino alla quinta classe del liceo musicale, sono stati ospiti per cinque giorni presso le famiglie dei loro colleghi ungheresi, accolti con calorosa ospitalità e grande interesse per la nostra cultura in un Paese dove l’italiano è studiato come seconda lingua in molti licei.

Alla trasferta ungherese hanno partecipato gli studenti Giacomo Cannoni, Greta Carta, Alessio Fadda, Amelia Faedda, Lucia Floris, Eleonora Gavini, Alessandro Ledda, Chiara Linzas, Nora Marras, Andrea Pinna, Stefano Pinna Nossai, Carlo Pirino, Emma Pota, Dario Russu, Irene Sanna, Alberto Satta e Matilde Usai.

© Riproduzione riservata