C’è stata un’importante donazione per l’Istituto Comprensivo di Ittiri che ha ricevuto “L’Albero di Falcone”. Si tratta di una talea prelevata dal famoso "Ficus macrophilla”, un albero cresciuto in via Notarbartolo davanti alla casa del giudice morto nella strage di Capaci il 23 maggio del 1992.

“La presenza dell’Albero di Falcone è un simbolo e uno stimolo per sensibilizzare tutte e tutti, giovani e adulti, al tema dell’impegno sociale e all’importanza della salvaguardia ambientale – fanno sapere dal comune di Ittiri -. Questo e gli altri alberi donati all'Istituto Comprensivo di Ittiri, insieme a tutti gli altri ricevuti dalle tantissime scuole che hanno aderito al progetto, contribuiranno a formare il “grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora.

Una volta messe a dimora, queste piante sono tutte geolocalizzate sul sito www.unalberoperilfuturo.it dove un algoritmo calcola in tempo reale il quantitativo di CO2 che ogni pianta assorbe.

«Quindi – concludono gli amministratori –, piantare una parte dell’albero di Falcone rappresenta sia l’ideale della legalità, alla base di ogni nostra azione, sia il valore sempre più attuale e fondamentale della sostenibilità ambientale».

