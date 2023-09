Brevi racconti, a volte in forma poetica, ritmata o rappata, con giochi di parole bizzarre, ambigue e sorprendenti, senza filtri, di chi osserva e partecipa alla vita dei ragazzi, giovani terrestri di questi tempi. Nicoletta Molinero ha messo la sua esperienza di lavoro con bambini e ragazzi soprattutto in situazione di disagio e difficoltà sociale nel libro “Storie rumorose per tempi veloci”.

L'opera, inserita nella sezione autunnale del 4° Festival Bardunfula dedicato alle bambine, ai bambini, ragazzi e ragazze, verrà presentata venerdì 29 ottobre alle ore 17.30 nella Pinacoteca Nazionale di Sassari.

Nicoletta Molinero racconta di adolescenti ma più spesso si rivolge direttamente a loro, conoscendoli bene e avendo fatto tratti di strada insieme. Suggerisce e auspica la contaminazione tra letteratura, rap e street art per unire e proporre linguaggi comuni e famigliari, uno traino dell’altro. Un confronto e uno scontro oppure un gioco con le parole della vita. Dialogando di un futuro da prendere coraggiosamente in mano, da costruire dribblando insidie e sirene.

È la prima delle iniziative organizzate dal Centro Culturale il Colombre, affiliato Arci, in attesa della festa d'autunno, una giornata di incontro in cui verranno presentati tutti i corsi e i Lab che stanno per partire.

