La mostra "Paesaggi e visioni" del fotografo Salvatore Ligios è stata prorogata sino al 13 settembre. Ospitata nella galleria Vigne Surrau di Arzachena, propone 30 fotografie in bianconero di paesaggi della Sardegna realizzati alla fine degli anni Novanta in dialogo con 22 preziose piccole stampe a colori ottenute con un iPhone 4.

Giovedì 10 settembre invece alle 11.30 nella sala convegni di Vigne Surrau, il curatore Ivo Serafino Fenu presenterà al pubblico la prestigiosa pubblicazione, l’Album n. #1 della collana Arte contemporanea, rivista edita dalla Soter editrice in grande formato (70 x 50 cm, aperta) e in edizione limitata per collezionisti, che contiene una selezione dei lavori in esposizione e alcuni estratti dei progetti fotografici realizzati da Salvatore Ligios dagli anni Novanta sino ai recenti del 2021.

Della prestigiosa pubblicazione è stata inoltre realizzata e resa disponibile una versione IN SCALA, rivista della dimensione di un quaderno A4. Interverranno alla presentazione anche Tino Demuro e Salvatore Ligios.

La mostra potrà essere visitata sino 13 settembre dalle 10 del mattino alle 21 della sera.

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