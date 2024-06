Mettetevi comodi in poltrona, prendete i popcorn: al Forte Village inizia il Filming Italy Sardegna Festival. Per l'occasione Cagliari ha anticipato il red carpet che nei prossimi giorni sarà srotolato a Santa Margherita di Pula e ha mostrato le sue stelle. Stamattina il capoluogo si è fatto il centro dell'attenzione internazionale con la conferenza stampa di presentazione della settima edizione della manifestazione, che si terrà dal 20 al 23 giugno tra Cagliari e il Forte Village. L'evento ha visto la partecipazione di numerose stelle del cinema, sia italiane che internazionali, tra cui Brie Larson, Bo Derek, Ambra Angiolini, Salvatore Esposito, Dolph Lundgren, Carla Gugino, Ioan Gruffudd, Caterina Guzzanti, Margherita Mazzucco, Diana Del Bufalo, Ludovica Martino, Gemma Arterton, John David Washington, Silvio Orlando e Giampaolo Morelli. Questa kermesse ha trasformato la città in un crocevia di talento e glamour, consolidando Cagliari come una vetrina internazionale per la settima arte.

L'entusiasmo era palpabile mentre le star, provenienti da tutto il mondo, si ritrovavano nel cuore della Sardegna, accogliendosi calorosamente dopo mesi, o addirittura anni, di lontananza. Il Filming Italy Sardegna Festival non è solo una celebrazione del cinema, ma anche un'opportunità di incontro, confronto e riconnessione per professionisti che condividono una passione comune. Le risate, le strette di mano e gli sguardi complici hanno riempito l'aria, creando un'atmosfera di festa e collaborazione.

La direttrice e ideatrice del festival, Tiziana Rocca, è stata fondamentale nel trasformare questa manifestazione in un evento unico nel suo genere. Per la prima volta, cinema e televisione si uniscono in un programma che include proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni, nonché i colossi dell'intrattenimento VOD e televisivo.

Ambra Angiolini, madrina del festival, ha sottolineato il suo entusiasmo per questo ritorno in Sardegna, una terra che l'ha ospitata molte volte con grande calore. Ha espresso il suo orgoglio per un festival che affronta temi importanti come la pace, l'ambiente, la parità e la violenza di genere, utilizzando l'arte come strumento per sensibilizzare e promuovere il cambiamento. Rocca ha dedicato questa edizione alle donne, in particolare a Sandra Milo, una grande amica con una carriera straordinaria. Tuttavia, l'empowerment femminile non sarà l'unico tema trattato.

Brie Larson, presidente onorario del festival, ha dichiarato di essere grata per l'opportunità di partecipare e di visitare per la prima volta la splendida regione della Sardegna. Anche Silvio Orlando, che ha accettato l'invito di Rocca con entusiasmo, ha espresso la sua gioia per essere tornato in Sardegna dopo averci girato "Ariaferma". John David Washington ha manifestato il suo onore nel rappresentare la delegazione internazionale e di poter lavorare con tante donne straordinarie.

Nella giuria, tra gli altri, Raffaele Esposito, che si complimenta “per un festival così capace di creare connessioni tra l’Italia e il resto del mondo. Attraverso il nostro mestiere vogliamo continuare a far sognare i giovani che vogliono entrare nel mondo del cinema, che è molto più che un semplice mestiere”. Dolph Lundgren ha ricordato con affetto la sua prima visita in Sardegna, avvenuta 40 anni fa grazie a Grace Jones, “ lei mi ha fatto conoscere le bellezze e la movida sarda. Sono tornato qui diverse volte, anche con i miei figli, e negli anni ho avuto occasione di visitare le meraviglie che offre questa terra, nella quale sono sempre felice di tornare”. Anche Carla Gugino ha condiviso i suoi ricordi d'infanzia legati alla Sardegna, ringraziando Tiziana Rocca per l'invito e per averle fatto riscoprire le bellezze della regione.

© Riproduzione riservata