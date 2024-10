Domani, venerdì 18 ottobre, alle 15:00, nella chiesetta di San Pietro è in programma l’inaugurazione della mostra “Le Parole custodite” organizzata dall’associazione culturale La Scatola del Tempo.

Si tratta dell’ultima proposta inserita nel calendario “Arzachena Eventi 2024”, che ha animato l’intero territorio comunale con oltre 90 appuntamenti promossi e cofinanziati dal Comune fin dallo scorso giugno.

«Le Parole custodite è un viaggio in pura cellulosa all'interno dell'archivio storico del Comune di Arzachena, ma è anche un racconto di vita attraverso i primi documenti che, dal 1922 al 1930, fotografano una giovane e sofferente comunità che, in molti, chiamavano ancora Santa Maria d'Arsaghena», spiega Mario Sotgiu, presidente dell’associazione.

«Anche questa iniziativa, come le precedenti del progetto culturale "Le Braci del Tempo" iniziato lo scorso maggio, è ideata per far conoscere agli arzachenesi, soprattutto ai ragazzi, la propria storia e tante curiosità sul nostro paese che, altrimenti, andrebbero perse nel tempo».

La mostra è visitabile fino al 31 dicembre prossimo, con ingresso libero, dalle 9:00 alle 19:00, nella chiesetta in via San Pietro, nel centro storico.

© Riproduzione riservata