«Sto scrivendo questo libro per spillare soldi alla Mondadori, così posso comprarmi qualcosa di costoso che non mi serve». Inizia così, provocatoriamente, il post di Salmo (all’anagrafe Maurizio Pisciottu) che annuncia l’uscita del suo libro “Sottopelle”, prevista per il 5 novembre.

«La verità», aggiunge subito il rapper, «è che avevo bisogno di scrivere, comunicare e raccontare una storia, la mia».

Online c’è già la presentazione dell’opera: «Molto spesso oggi si tende a cancellare il passato, per vivere solo il presente di successi. Ma può esistere un uomo senza quello che è stato da bambino o ragazzino? O, ancora, può esistere un uomo senza la storia della sua famiglia? È a questa domanda che cerca di rispondere Salmo, raccontando con la sua penna tutto ciò che negli anni ha nascosto "sottopelle" e le esperienze che lo hanno formato: dalla rabbia adolescenziale alla scoperta del talento musicale. Queste pagine ripercorrono una storia che fino a oggi abbiamo vissuto solo attraverso la musica: un nuovo spioncino nella vita di uno degli artisti più importanti della sua generazione e non solo. Nella disperazione c'è un sacco di arte. Chiunque dovrebbe provarla».

(Unioneonline)

