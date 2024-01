Scene poetiche, oniriche e drammatiche per denunciare una cultura che spinge le donne a odiarsi se non corrispondono alle aspettative. Il teatro S'Arza di Sassari in via Sieni 2M ospita Dario La Stella e Valentina Solinas, danzatori, performer e registi della compagnia Senza Confini Di Pelle che portano in scena “Fame”.

La performance ad alto impatto emotivo è prodotta da Senza Confini Di Pelle, che mescola linguaggio del corpo, parola, musica, arte visiva per affrontare i temi della violenza, della sopraffazione, della dipendenza affettiva nelle relazioni tra le persone.

“Fame” si rivolge in particolare alle ragazze ai ragazzi. La performance di Dario La Stella e Valentina Solinas è infatti una delle azioni che Senza Confini Di Pelle sviluppa nell’ambito del progetto Gulliver promosso dalla cooperativa sociale Airone di Porto Torres, finanziato dall’impresa sociale Con I Bambini, rivolto alle Scuole Secondarie di 2° grado di Sassari (licei Margherita di Castelvì, Spano e Figari), Porto Torres, Alghero, Ittiri e Sorso, e finalizzato alla sensibilizzazione sulle tematiche legate al bullismo e più in generale ai rapporti sociali tra gli adolescenti. Le stesse tematiche affrontate da Senza Confini Di Pelle, sempre nell’ambito del progetto Gulliver, anche attraverso il laboratorio “Paesaggi Sensibili”, che unisce teatrodanza, performance e danza urbana.

