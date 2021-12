L’Unione dei Comuni della Trexenta al Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale di Firenze per presentare i suoi itinerari turistici. Un pezzo di Sardegna vola dunque in Toscana per promuovere le bellezze del suo territorio. “È la terza edizione di Tourisma alla quale partecipiamo come Trexenta – spiega Paola Casula, presidente dell’Unione Comuni –, lo facciamo con grande gioia e onore, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria, perché queste manifestazioni rappresentano un’importante occasione di promozione del territorio. Un territorio, il nostro, che vuole far conoscere nel mondo il suo patrimonio archeologico e culturale”. Non a caso l’Unione dei Comuni ha deciso di affidare la gestione dei siti di valore culturale a un unico operatore che possa creare una rete tra i vari centri e realizzare un unico progetto turistico.

Sabato 18 dicembre ci sarà un evento dedicato all'Isola nella Sala Limonaia: "Nuraghe Arrubiu - Messaggi della Sardegna nuragica". Verranno poi presentati gli "Itinerari archeologici nella terra del grano. Ricerca, tutela e valorizzazione nella Trexenta": interverranno i sindaci delle amministrazioni comunali presenti, per illustrare le attività di valorizzazione e il ruolo dell’archeologia nella promozione e sviluppo del territorio.

Nel corso della sessione sarà presentato il volume "Il nuraghe Piscu di Suelli tra archeologia e nuove tecnologie", di E. Gabrielli, E. Scopinaro, A. Angellini. Nel libro sono confluiti i risultati dell’applicazione di metodologie e tecnologie digitali all’importante sito nuragico di Suelli realizzate dai ricercatori del Cnr. La presentazione si svolge nell’ambito del Festival Racconti e paesaggio, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato regionale per la pubblica Istruzione.

