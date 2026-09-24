Dieci giorni nel segno della cultura, della memoria e dell'identità. Prende il via domani, venerdì 25 settembre, a Mandas la XVIII edizione del Festival internazionale della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence organizzato da Comune, Ducato di Mandas, Pro Loco, ARST e associazione CartaBianca con il patrocinio delle istituzioni locali. Il programma della prima giornata: alle 17 Paolo Montaldo presenterà H&J (Edizioni La Zattera), in dialogo con Tiziana Scotto. Alle 18 sarà la volta di Ugo Cappellacci con La Rivoluzione Gentile: Verso la leadership della gentilezza, insieme a Riccardo Trentin, presidente della Rete sarda diabete. I proventi della vendita dei libri saranno destinati alla ricerca sul diabete di tipo 1.

Sabato 26 settembre spazio a cronaca e politica. Alle 10.30, in viale Renato Raccis, è in programma “Ruote nella storia 2026 - La via dell’Argento”, gara di regolarità turistica curata dall'Automobil Club Cagliari. Alle 18, nella sala conferenze della stazione ferroviaria, Roberto Deriu presenterà Il principe della Repubblica. Con l'autore dialogheranno Francesco Agus, Michele Ciusa e Stefano Tunis, con l'introduzione del curatore Carlo Sanna. Domenica 27 settembre il festival si sposta sulla storica Carrozza Bauchiero del 1913, con un ideale incontro tra due grandi protagonisti della letteratura sarda: D.H. Lawrence e Grazia Deledda. Alle 9 partirà il Trenino Verde diretto a Laconi. Alle 10.30 Monica Tronci Pau presenterà Nell’azzurro delle novelle mie - Grazia Deledda si racconta (S'Alvure), mentre alle 11.30 Sandro Dessì approfondirà il rapporto tra i due autori nell'incontro D.H. Lawrence incontra Grazia Deledda.

Lunedì 28 settembre sarà dedicato al tema della violenza e alla condizione femminile. Alle 17, Claudia Sarritzu presenterà Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale, alle 18 Jenny Carboni sarà protagonista con Vorrei fosse sempre primavera. A seguire, Susanna Congiu interpreterà dal vivo il brano Il tempo muto. Martedì 29 settembre alle 17, nella Carrozza Bauchiero, Fausto Orrù presenterà I guardiani di Nurakea, volume dedicato ai più piccoli. Alle 18 Umberto Oppus presenterà I paesi del Ducato di Mandas, nella relazione della visita al Regno del Vicerè Hallot Des Hayes (Carlo Delfino editore), con l'intervento di Enrico Trogu, direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari. La giornata si concluderà con la consegna del Premio Mandarese dell’Anno 2026.

Mercoledì 30 settembre, alla stazione ferroviaria-Stadler, alle 17 Davide Piras presenterà Femmenella (Piemme). Alle 18 sarà la volta di Tore Quartu con Innocenza in catene (Domus de Janas), in dialogo con Umberto Oppus. In chiusura sarà assegnato il Premio Città di Mandas 2026. Giovedì 1 ottobre il tema sarà quello dell'identità. Alle 17, sulla Carrozza Bauchiero, Gianluca Scroccu presenterà Sandro Pertini (Salerno editore). Alle 18 sarà assegnato il Premio Speciale Lawrence 2026 al regista Gianfranco Cabiddu, che converserà con il giornalista Fausto Orrù. Alle 19, alla Locanda Lawrence, sarà proiettato il film Disamistade. Venerdì 2 ottobre sarà dedicato al rapporto tra generazioni, con il tema I nonni, tra memoria e futuro. Alla stazione, alle 11 e alle 12, Antonangelo Liori incontrerà i bambini della scuola dell'infanzia e primaria per presentare le favolette di Contigheddos po argo. Alle 17 lo stesso autore presenterà Dio è un pastore. Alle 18 Dante Tangianu sarà protagonista con Launeddas. Il suono di una vita (Carlo Delfino editore), insieme a Roberto Tangianu e Carlo Crisponi, con la partecipazione di Giuliano Marongiu. Alle 19 sarà proiettato il documentario ARST dedicato al Trenino Verde.

Sabato 3 ottobre, tra il Mames Museum e la stazione ferroviaria-Stadler, il festival guarderà al rapporto tra passato e futuro. Alle 16 Angelo Melis, Paolo Pezzuoli e Roberto Muller presenteranno il volume Dalla Giulietta al motore bialbero Alfa Romeo, con il saluto introduttivo di Roberto Giacobbo. Alle 17 Emanuele Ciolia presenterà Lotta Amata, in dialogo con Rosanna Copez. Alle 18 è prevista la consegna del Premio Lawrence 2026 per il Giornalismo a Roberto Giacobbo, che dialogherà con Fausto Orrù. Nel corso della serata sarà inoltre proiettato Mandas. La terra delle origini, documentario andato in onda su Rete4 all'interno del programma Freedom. La chiusura, domenica 4 ottobre, sarà ancora all'insegna del viaggio. Alle 9 è prevista la partenza del Trenino Verde per Laconi. Resta invece da definire la data della consegna del Premio Lawrence 2026 per la Letteratura a Marcello Fois, finalista al Premio Campiello.

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