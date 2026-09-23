Non un manuale da cui ricopiare pedissequamente, ma un vero e proprio viaggio alla ricerca del suono autentico: è così che il bassista e compositore isolano Lucio Manca descrive il suo libro d'esordio, "Il rumore del basso e il silenzio del mondo", autoproduzione in uscita il 24 settembre. Ed è proprio per giovedì che Manca promuove la presentazione del volume con showcase musicale da Pesolo Strumenti a Cagliari, in viale Monastir 104, a partire dalle 19.

Un evento a ingresso libero,che va a unire parola scritta e musica dal vivo in un'unica occasione, dove a sostenere il musicista sono presenti anche gli amici e collaboratori di una vita in qualità di ospiti, ossia Moses Concas, Matteo Muscas, Eros Melis e Gabriele D'Amico, artisti che Manca descrive come "pezzi del mio suono", nell'immancabile contributo a un percorso pensato per svelare l'identità sonora di chi viva di (e per la) musica. Al centro dell'incontro resta però l'arte del basso, raccontata in tutta la sua dimensione di gesto, ritmo e presenza.

Non un semplice metodo dunque, ma un cammino dentro il suono, il ritmo e la passione per la musica, nella ricerca del proprio, autentico stile portata avanti negli anni, tra palchi e studi di registrazione: la presentazione di giovedì viene infatti descritta come un momento per ascoltare, suonare e vivere con il pubblico tutto ciò che ha dato vita alle prime pagine firmate da Lucio Manca. Cagliaritano e classe 1987, dal 2013 il musicista ha pubblicato quattro lavori solisti e strumentali, di cui l'ultimo è l'extended-play "Camaleontico" (2024), raccontato anche sulle pagine del nostro giornale. Nel corso della sua carriera ha collaborato tanto con band locali, quanto con artisti di spicco del rock italiano e internazionale, come Pino Scotto, Tony Esposito e Joe Stump.

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