Anna Wintour in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, per i preparativi di “Vogue World: Milano”, il blindatissimo evento per 500 ospiti che inaugura, di fatto, la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. Un'edizione con ben 203 appuntamenti, tra cui 61 sfilate e 54 eventi, a partire dalla cena di apertura del 23 a Palazzo Reale con il sindaco Beppe Sala, per il vernissage della mostra “Dalì e la moda”.

Per questa edizione di passerelle con il «numero di appuntamenti - ha sottolineato il presidente di Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa - più alto degli ultimi anni», sono attesi 141mila visitatori, che dovrebbero fermarsi in città per tutta la manifestazione, dal 22 al 28 settembre, grazie a un calendario aperto da Prada e chiuso da Armani, ma anche da appuntamenti molto attesi, come il debutto dei nuovi direttori creativi di Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo, fondatori di Sunnei, che il 25 settembre presenteranno per la prima volta una collezione co-ed.

Ad aprire la settimana sarà invece, a sorpresa, un addio, quello di Glenn Martens alla direzione creativa di Diesel: il designer belga resterà alla guida di Martin Margiela, ma quella del 22 settembre sarà l'ultima sfilata per il brand a tutto denim. Sempre il 22 settembre riflettori puntati sulle nuove proposte firmate da Miuccia Prada e Raf Simons, che in serata ospiteranno anche un party con Jeff Mills. Il 23 settembre Maria Grazia Chiuri presenterà la sua seconda collezione per Fendi, mentre lo stilista algherese Antonio Marras aprirà il suo show alla città sfilando al Giardino Vincenzo Muccioli.

Il 24 settembre sono in calendario altri storici marchi del made in Italy come Max Mara, Genny, Marni, con la seconda collezione firmata da Meryll Rogge, Alberta Ferretti, alle prese con la grave crisi finanziaria del gruppo Aeffe, Roberto Cavalli, la cui maggioranza è recentemente passata da Damac a Marquee Brands, società americana che gestisce un portfolio di brand del lusso. In chiusura di giornata Emporio Armani, che inizialmente doveva sfilare ma, dopo l'annuncio della nomina di Dario Vitale a direttore creativo, ha preferito optare per la formula della presentazione per l'ultima collezione firmata da Silvana Armani, a capo delle linee donna Giorgio Armani, in passerella il 27 settembre. Tanti appuntamenti anche il 25 settembre, a partire da Tod's, Sportmax, Blumarine per arrivare a Gucci, con la nuova collezione firmata Demna. Nella stessa giornata le sfilate di Simon Cracker, Elisabetta Franchi, Luisa Spagnoli e The Attico, che festeggia 10 anni in via Sammartini. Ha scelto l'Università Bocconi, invece, Hogan, per celebrare il 23 settembre i suoi 40 anni con l'appuntamento "Made to move, born to rise”, mentre Gianvito Rossi spegnerà 20 candeline il 24 Settembre a Palazzo Serbelloni.

Il 26 settembre sfileranno Ermanno Scervino, Ferragamo, Dolce & Gabbana, Msgm, Laura Biagiotti al Piccolo, Act n1 e Marco Rambaldi, Bottega Veneta e Philipp Plein all'Ippodromo. Lo stesso giorno tornano in passerella a Milano anche Aquilano Rimondi, già direttori creativi di Malo e Ferrè.

(Unioneonline/D)

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