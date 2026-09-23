Paolo Conte raccontato dal musicteller Federico Sacchi, un trio che viaggia tra Mediterraneo e Paesi Arabi, la scrittrice e podcaster Tea Hačić-Vlahović,e tanto altro ancora, perché è davvero fitto il calendario. Settima edizione per “Fino a Leggermi Matto”, il festival di letteratura musicale ideato e curato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili. Sarà ancora Sassari a ospitare dal 30 settembre al 3 ottobre la quattro giorni di incontri, libri, musica, conversazioni e spettacoli.

Il via mercoledì 30 settembre al Cityplex con la proiezione di Una lunghissima ombra, di Andrea Laszlo De Simone. Trasferimento poi all'Ex-Ma.Ter dove dalle 20.45 sarà protagonista Valerio Bruner con 25 racconti ispirati alle canzoni di Bruce Springsteen. Seguirà Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte con il cantautore e scrittore Vasco Brondi.

Le alktre tre giornate si terranno tra l'Ex-Ma.Ter e il Centro Giovani di piazza Santa Caterina. Tra gli appuntamenti più attesi il live di Wasleh, il progetto del trio internazionale con base a Roma formato da Afif (chitarrista e producer elettronico tunisino), Jalal (oudista, chitarrista e cantante palestinese), e Mikel (percussionista e batterista siriano).

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