Le figure, i colori, le linee raccontano un mondo solo all’apparenza diverso. La percezione del reale si confonde, nascondendosi dentro altre immagini e altri soggetti in un gioco di intrecci tra quello che sembra e quello che è realmente.

La settima edizione di Walls of Street Art al Lazzaretto di Cagliari da domani, venerdì 25 settembre, è un viaggio nell’arte di Michele Cara. Circa cento opere per raccontare il tema scelto per l’esposizione “Materia Prima”. Ed è proprio la “Materia Prima”, la realtà, quella che l’artista plasma e trasforma con le sue matite.

«Il tema scelto, Materia prima’, si riferisce al rapporto che noi esseri umani abbiamo con la percezione di quella che chiamiamo realtà» spiega Stefano Obino direttore dell’Accademia d’Arte di Cagliari e curatore della mostra. «Come è vero che due persone guardando lo stesso colore lo percepiscono in maniera diversa, così accade nella percezione e convinzione di una realtà tutta personale. L’opera di Michele Cara affronta e mette in arte questo processo di traduzione delle informazioni quotidiane. La realtà esiste sempre come elaborazione del nostro cervello attraverso l'acquisizione di dati del tutto personali. Per Cara la realtà è descritta dalle sue matite nella trasposizione di forme di consapevolezza comune che trascendono il mondo nel quale crediamo di abitare».

L’artista scompone nelle sue opere la realtà che ci circonda e la riassembla mostrandola in maniera diversa, svelando all’osservatore come la realtà è solo quella che ognuno di noi percepisce e per ognuno può essere diversa a seconda di sensibilità e stato d’animo. Le matite di Cara scomponendo e ricomponendo il mondo che ci circonda tracciano un nuovo orizzonte cognitivo e interpretano la realtà andando oltre le consuetudini e i confini.

«Walls of Street art. Materia Prima non è una semplice mostra o un compendio visivo – spiegano gli organizzatori -. È una mappa di fuga. È la dimostrazione che basta il tratto giusto di una matita per scardinare il reale e farci camminare, finalmente, al di là del muro».

La mostra, organizzata da Rti Coop Sant’Elia 2003 e Accademia d’arte di Cagliari, sarà inaugurata venerdì alle 18 e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino all’11 ottobre. All’inaugurazione sarà presente anche Michele Cara che illustrerà ai visitatori la sua arte e visione del mondo.

(Unioneonline/A.D.)

© Riproduzione riservata