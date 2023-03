Dal 1906 al 1912 lo studioso Thomas Ashby fece cinque viaggi in Sardegna, con l’intento di documentare i siti archeologici insieme a paesaggi, architetture, persone e tradizioni popolari. Di questi viaggi restano splendide immagini e appunti di viaggio, conservati negli archivi della British School at Rome. Sabato alle 18 la Biblioteca Universitaria di Sassari propone una selezione di 82 fotografie scattate in quel periodo dall’archeologo inglese e oggi di proprietà della British School at Rome.

L’esposizione, accompagnata da manufatti e tessuti tradizionali collegati alle immagini, sarà visitabile sino al 18 aprile.

All’evento sono collegati due incontri sul tema “La Sardegna di Thomas Ashby”, coordinati da Alba Canu e Giuseppina Manca di Mores, che si terranno sempre nella Biblioteca Universitaria di Piazza Fiume il 22 Marzo alle 17.30 e il 29 marzo, sempre alle 17.30.

All'inaugurazione di sabato saranno presenti Giovanni Fiori, Direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della Cultura, Luana Toniolo, Direzione Regionale MIC-Musei della Sardegna, e Giuseppina Manca di Mores, Accademia di Belle Arti di Sassari e curatrice della mostra e del primo evento insieme ad Alba Canu. 2023.

© Riproduzione riservata